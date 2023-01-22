Kocaeli'de "USTAM" projesiyle firmaların ara eleman ihtiyacı karşılanıyor

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KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince firmalardan gelen talep üzerine açılan kurslarda eğitim gören "usta" adayları sektörün ara eleman ihtiyacını karşılıyor.

Belediye, mesleği olmayan ya da aldıkları eğitimle iş bulamayan gençlerin mesleki ve teknik eğitimler verilerek istihdama kazandırılması amacıyla "USTAM Kocaeli Sektörel Eğitim Kampüsü Projesi" başlattı.

Ara eleman sıkıntısı yaşayan firmaların talebiyle açılan alın kaynak operatörlüğü, AR-GE uzmanlığı, baristalık, bilgisayar destekli tasarım-üretim, CNC torna programlama ve operatörlük, doğal gaz sayaç sökme takma elemanı, IT uzmanlığı, elektrik tesisatçısı ile makine montajcılığı kurslarında eğitim alan adayların çoğunluğu istihdam ediliyor.

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü USTAM Kocaeli Proje Koordinatörü Aysun Akyürek, AA muhabirine, projenin 2019'da fizibilite araştırmasıyla başladığını ve 2021 Mart'ta da hayata geçirildiğini anlattı.

Akyürek, projenin Kocaeli'de yaşayan işsiz, herhangi bir meslekte iş sahibi olmamış ya da mesleğini değiştirmek isteyen bireylere özel hazırlandığını aktardı.

- "Bir nevi kariyer rehberliği yapıyoruz"

Hem firmaların hem de usta adaylarının web sitesi üzerinden başvuru yapabildiği projede sektörle işvereni buluşturmayı amaçladıklarını belirten Akyürek, "Türkiye'ye rol model proje hazırladık. Kocaeli sanayi kentindeki eğitim ve istihdam kurumlarının tamamı bir araya geldik." dedi.

Akyürek, belli kontenjanla açılan başvurular dolduğunda adayların ön elemeden geçtiğine değinerek "Her kursun başında mesleki yatkınlık sınavı yapıyoruz. Kişinin bu alana ilgisi, yatkınlığı var mı ölçüyoruz. Aslında bir nevi kariyer rehberliği yapıyoruz. Sıralamaya giren eğitime başlıyor." diye konuştu.

- "Eğitim görenlerin yüzde 70'ine istihdam sağlayacağız"

Firma yetkilisi Ali Yavuz, inşaat ve bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösterdiklerini, ara ve kalifiye eleman sıkıntısı yaşadıkları için projeye başvurduklarını söyledi.

Personel bulamadıkları için işlerin aksadığını, şu anda 120 kişiyle çalıştıklarını anlatan Yavuz, proje sayesinde yaş sınırlaması olmadan istihdam edecekleri personelin eğitim gördüğüne dikkati çekti.

Yavuz, kursta eğitim görenlerin bir anlamda staj yaptığını dile getirerek şöyle devam etti:

"En güzeli de işi bilip bilmemesi konusunda daha emin olabiliyoruz. Atölyede yetişiyor, ondan sonra sahada işini tecrübe etmeye, kendini geliştirmeye başlıyor. Eğitim görenlerin yüzde 70'ine istihdam sağlayacağız. Amacımız yüzde 100'ünü buradan sağlamak. Çünkü bu kurum bizim için çok faydalı. Personeli yetiştirip alıyoruz. Herkes bize 'ustayım' diye geliyor. Ama tecrübe etmeden, görmeden inanamıyoruz. Bakıyoruz, 2-3 ay geçiyor, usta değil, çırak. Dönüyoruz başa bu sefer. Bu durum bizi de sıkıntıya sokuyor."

- "Kursun istihdam odaklı olması ilgimi çekti"

Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kursları usta eğiticisi Tamer Köse, şu anda 15 kursiyere verdiği elektrik tesisatçısı eğitiminin yaklaşık 1 ay sürdüğünü aktardı. Köse, kursiyerlerin bu süre zarfında elektrik iç tesisatıyla ilgili bütün bilgileri uygulamalı eğitimle aldığını ifade etti.

"Kursun istihdam odaklı olması ilgimi çekti." diyen fizyoterapi ve sosyal hizmetler bölümleri öğrencisi kursiyer Metehan Demirel, hiçbir bilgisinin bulunmadığı elektrik tesisatı tamiri konusunda beceri kazanmasının öneminden bahsetti.

Demirel, rehabilitasyon merkezinde staj yaparken elektrik alanına ilgisinin oluştuğunu dile getirerek "Günümüz şartlarında iş bulmak zor. Bu konuda USTAM Projesi ve Büyükşehir Belediyemiz bize referans oluyor. Bizim açımızdan çok büyük artı. Başka alanda çalışmak istediğim zaman elektrik sektörü, maaş beklentimi karşılayacaktır. Maaşları gayet iyi." dedi.

Kursiyer Orhan Koç da lisede elektrik bölümünde eğitim gördüğünü ve projenin kendisine büyük avantaj sağlayacağına inandığını vurgulayarak Büyükşehir Belediyesine gençlere sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Gençlerin istihdama katılmasına yönelik çalışmaların öneminin altını çizen Koç, gençlerin geleceğinin düşünülmesi ve önlerine hedeflerin koyulmasının güzel olduğunu sözlerine ekledi.





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