Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Körfez Mahallesi D-100 kara yolu Kandıra sapağı mevkisinde seyreden Hakan K. idaresindeki 26 FP 504 plakalı otomobil ile Fahrettin E. yönetimindeki 41 PD 175 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, Fahrettin E'nin kullandığı araçtaki Berra K. ve Tenzile K. ile Fatma E. ve Aysel E. yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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