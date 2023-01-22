Kocaeli'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.

Ağaçağıl Mahallesi'nde evine yaklaşık 300 metre mesafe uzaklıktaki fındık bahçesine giden Salih Altın'dan (76) bir süre haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri, fındık bahçesinden ormanlık alana doğru gittiği tahmin edilen Altın için arama çalışması başlattı.

İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile vatandaşların katıldığı çalışmalar sürüyor.





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