Kocaeli'de pizza almaya giderken ormanda kaybolan kişi bulundu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonundan haritaya bakarak pizzacıya gitmeye çalıştığı sırada girdiği ormanda kaybolan kişi ekiplerce bulundu.

Bağçeşme Mahallesi'nde yaşayan İlim A. pizza almak için telefonundan baktığı haritanın yönlendirmesi üzerine ormanlık alana girdi.

Ormanda ilerlediği sırada yolunu kaybeden İlim A. durumu polise bildirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ekipleri telefonla İlim A. ile irtibat kurarak arama çalışması başlattı.

İlim A. ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bulunarak ormandan çıkartıldı.

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