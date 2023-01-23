Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

İstasyon Mahallesi'nde ilerleyen Seydi B. idaresindeki 41 AJT 670 plakalı motosiklet, Eskihisar Feribot Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazada motosikletin altında kalan sürücü yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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