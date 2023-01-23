Kocaeli'de doğal gaz patlamasının yaşandığı bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 katlı apartmanda meydana gelen ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasının ardından bölgedeki yapılarda hasar tespit çalışmaları yapılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespiti yapmak üzere Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'ta patlamanın yaşandığı bina ile çevresindeki yapıları inceledi.
Mahalleye gelerek ekiplerden bilgi alan Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, gazetecilere, yetkililerin vereceği raporlar doğrultusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile yaraları saracaklarını belirtti.
Kavaklı Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın son katında Mikdat Ç. (41) ile annesi Hanım A'nın (65) yaşadığı evde dün akşam saatlerinde doğal gaz patlaması meydana gelmiş, anne ve oğlu ağır olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü kontrollerinin ardından taburcu edilmişti.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren Mikdat Ç. ile annesi Hanım A'nın sağlık durumları ciddiyetini koruyor.