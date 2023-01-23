Kocaeli'de dron destekli trafik denetimi yapıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde uygulama yaptı. Güzergahta oluşturulan denetim noktasındaki çalışmalarda dron da kullanıldı.



Uygulama kapsamında ehliyetsiz sürücülere 8 bin 190 lira, trafiğe çıkış izni bulunmayan araç kullanıcılarına 4 bin 64 lira, abart egzoz takanlara 4 bin 64 lira, ikinci kez muayenesiz yakalanan sürücülere 1979 lira, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşanlara 436'ar lira ceza kesildi.





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