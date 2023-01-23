Kartepe Belediyesi personeli, etkili iletişimin tekniklerini öğrendi

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KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediyesince kurum personeline yönelik "Etkili İletişim Teknikleri ve Kurumsal İletişim" semineri düzenlendi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Kartepe Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programa, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı.

Eğitim sorumlusu Didem Korku tarafından "iletişimde hedef kitle, iletişim stilleri, aktif dinleme, iletişimi yönetme, iletişimde renklere göre karakter analizi ve kurumsal iletişim" başlıklarında sunum yapıldı.

Seminer sonunda konuşan Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman, severek yapılması gereken belediyeciliğin fedakarlık istediğini belirtti.

İlçeye hizmet etmek için birçok personelin 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığını vurgulayan Yaman, "Hepimizin görevleri çok önemli, emekleri çok değerli. İşimizi yaparken kendimizi vatandaşlarımızın yerine koyarak, kaliteli hizmet vermenin gayreti içinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.​​​​​​​



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