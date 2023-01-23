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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de bir kadın oğlunu tabancayla yaraladı

AA

Kocaeli'de bir kadın oğlunu tabancayla yaraladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, oğluna tabancayla bacağından yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Topçular Mahallesi'ndeki Gazanfer Bilge Bulvarı'nda bir sitede C.K. (48), tartıştığı oğlu M.K'yi (24) tabancayla sağ dizinden vurdu.

Komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

M.K, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. C.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

M.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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