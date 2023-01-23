Kocaeli'de bir kadın oğlunu tabancayla yaraladı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, oğluna tabancayla bacağından yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Topçular Mahallesi'ndeki Gazanfer Bilge Bulvarı'nda bir sitede C.K. (48), tartıştığı oğlu M.K'yi (24) tabancayla sağ dizinden vurdu.

Komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

M.K, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. C.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

M.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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