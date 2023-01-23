Gebze'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.



S.U. idaresindeki 06 V 9110 plakalı otomobil, Barış Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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