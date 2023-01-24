Ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam 3 gün sonra evine döndü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, fındık bahçesindeyken yönünü şaşırıp ormana giren ve burada kaybolan 76 yaşındaki kişi, 3 gün sonra evine döndü.

Ağaçağıl Mahallesi'nde 21 Ocak'ta evine 300 metre mesafedeki fındık bahçesine giden Salih Altın'dan (76) haber alamayan yakınları, bölgede yaşlı adamı aradı ancak sonuç alamadı.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bahçeden ormanlık alana doğru gittiği değerlendirilen Altın'ı arama çalışması başlattı.

Çalışmalara katılan AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Timi ve Gölcük Arama Kurtarma Derneği ekiplerine vatandaşlar da destek verdi.

Aramalarda kendisine ulaşılamayan Altın, bu sabah kendi imkanlarıyla evine döndü. Altın, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Görme kaybı bulunan Altın'ın fındık bahçesindeyken yönünü şaşırıp ormanlık alana girdiği, burada geçirdiği 3 gün boyunca derelerden su içerek ve devamlı yürüyerek hayatta kaldığı öğrenildi.





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