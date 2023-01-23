Kocaeli'de oğlunu tabancayla yaralayan kadına adli kontrol

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oğlunu tabancayla bacağından yaralayan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Topçular Mahallesi'ndeki Gazanfer Bilge Bulvarı'nda bir sitede dün, tartıştığı oğlu M.K'yi (24) tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.K'nin (48), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.
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