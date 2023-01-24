Kocaeli'de bir kişinin otomobilinde silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin dava sürüyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin otomobiliyle seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Adem Ç. ve Nedret Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen R.K, maktul Ahmet Seçgin'i eskiden tanıdığını, sanık Adem Ç. ile de olaydan birkaç gün önce eski erkek arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını söyledi.

Adem Ç'nin olaydan birkaç gün önce erkek arkadaşının yanına gelerek başından geçenleri anlattığını aktaran R.K, "Ahmet'in kendisini dövdüğünü söyledi. 1-2 saat oturduk. Adem sürekli aynı şeyleri anlattı. 'Beni dövdüler, burnumu kırdılar, hıncımı alacağım onlardan.' dedi." ifadelerini kullandı.

R.K, buluşma öncesinde bir arkadaşlarının evinde oturduklarını ve burada Adem Ç'nin üzerinde silah gördüğünü, söz konusu evde uyuşturucu madde kullanıldığını kaydetti.

Sanık Adem Ç, tanığı daha önce görmediğini ileri sürerek, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Alkol ve uyuşturucu kullanmadığını savunan Adem Ç, Ahmet Seçgin'le 8 yıllık arkadaşlığının olduğunu, öldürme kastıyla ateş etmediğini ifade etti.

Nedret Ç. de olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını, sadece yanlış zamanda yanlış kişiyle birlikte olduğu için olayların içinde yer aldığını savundu.

Ahmet Seçgin'i en son olaydan bir yıl önce gördüğünü dile getiren Nedret Ç, "Kavga ettiklerini bilmiyordum. Kafede oturuyordum. Adem arabayla gelip aldı, buluştuktan yarım saat sonra olay oldu. Akaryakıt istasyonunda denk geldiler, öyle başladı olay." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, ifadelerde adı geçen kişilerin adreslerinin tespitine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 28 Temmuz 2021'de, Ahmet Seçgin otomobiliyle seyir halindeyken Adem Ç'nin kullandığı araçtan açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Adem Ç, Nedret Ç, A.S. ve B.F. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adem Ç. ve Nedret Ç. tutuklanırken, şüphelilerin yakalandığı dairenin sahibi B.F. ve maktulün arkadaşı A.S. serbest bırakılmıştı.

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