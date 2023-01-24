Kocaeli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Alper H. idaresindeki 50 UR 045 plakalı otomobil, aynı yönde giden Süleyman K'nin kullandığı 23 ACD 200 plakalı silobas çimento yüklü tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına vuran otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
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