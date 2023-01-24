Kocaeli'de üniversite öğrencileri börülce ve dut kurusu unuyla zenginleştirilmiş ekmek üretti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesinde yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında, börülce ve dut kurusu unuyla zenginleştirilmiş, protein ve lif içeriği artırılmış ekmek üretildi.
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi kapsamında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünce fonksiyonel un katkılarıyla zenginleştirilmiş, protein ve lif içeriği artırılmış ekmek üretimi ve hamur reolojisi üzerine çalışmalar yapılıyor.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Dülger Altıner danışmanlığında lisans öğrencisi Berna Tunç tarafından yürütülen proje kapsamında ön denemeler sonrası ekmek üretimine başlandı.
Proje kapsamında beslenme kaynaklı artan sağlık problemlerine karşı temel gıda maddelerinin farklı bileşenler katılarak zenginleştirilmesi yoluna gidildiği bildirildi.