Kocaeli'de 4. kattan asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaatın dördüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki inşaatta Diyar E. (21), dördüncü katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkartılan yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnşaatta birlikte çalıştığı yakınları ise Diyar E. sedyeyle ambulansa taşınırken sinir krizi geçirdi.

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