Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hacıhalil Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden İbrahim Ö. idaresindeki 34 DSZ 292 plakalı kamyonet, sıkışan trafikte duraklayan Dilek A. yönetimindeki 34 JG 7111 plakalı otomobile çarptı.

Önündeki, Mert C'nin kullandığı 34 GA 116 plakalı cipe çarparak duran 34 JG 7111 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.



Yangın, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Dilek A, sağlık personelince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.





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