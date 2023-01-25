Kocaeli'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacıhalil Mahallesi Bağdat Caddesi'nde ilerleyen Murtaza D. idaresindeki 41 PJ 944 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Otomobilini yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın sonrası otomobilde hasar oluştu.

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