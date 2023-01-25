Kartepe'de Şevkatiye Parkı'nın yapım çalışması sürüyor

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KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Arslanbey ve Şevkatiye mahallellerinin birleşiminde yapımı süren parkta incelemelerde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesince 9 bin 700 metrekare alanda yapımı süren parkta, yürüyüş yolları, basketbol sahası ve çocuk oyun grupları yer alacak.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Kocaman, Şevkatiye Parkı'nın yakında herkesin rahatlıkla spor yapabileceği çok amaçlı bir yaşam alanı olacağını kaydetti.

Kocaman, parkın yapımında destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

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