Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartepe'de kar yağışı etkili oldu.

Dün gece başlayan yağmur, 1600 rakımlı zirvede sabaha karşı yerini kara bıraktı.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla tatilcilerin öncelikli tercihleri arasında yer alan Kartepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre ölçüldü.

Yağışın aralıklarla sürdüğü bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışıyor.

Kayak Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Servet Akça, AA muhabirine, beklenen kar yağışının başladığını söyledi.

Yağışın devam etmesini beklediklerini ifade eden Akça, karla merkezdeki yoğunluğun artmasını umduklarını dile getirdi.

İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafedeki merkez, haziran ayında başlayan hazırlıklarını tamamlamasına karşın kar yağışı olmadığı için pistlerini henüz açamadı.



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