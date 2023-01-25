Kocaeli'de restoranda işlenen cinayete ilişkin davaya devam edildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin biri tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Zekeriya Ş. ile önceki celse tahliye edilen sanıklar Bahadır Y. ve Muharrem Ş. katıldı. Duruşmada maktul Birol Kibar'ın eşi, kızı ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin söz verdiği maktulün eşi Ayşe ve kızı Beyda Kibar, şikayetçi olduklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Katılan avukatı ise olayda haksız tahrik ya da meşru müdafaa bulunmadığını öne sürerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

Birol Kibar'ın kendisini vurmak istediğini ve savunma amaçlı ateş açtığını iddia eden sanık Zekeriya Ş, beraatini ve tahliyesini istedi.

Adli Tıp Kurumu raporunda mermi giriş sayısının yaptığı atış sayısından fazla olduğunun görüldüğünü anlatan sanık, "Başka silah sesleri de geliyordu. Olay esnasında başkaları bizi vurmak isterken Birol Kibar'ı vurmuş olabilir." diye konuştu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık hakkında "kasten öldürme" suçunu haksız tahrik altında işlediği anlaşıldığından 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti.



Savcı, tutuksuz sanıklar Bahadır Y. için "basit yaralama"dan 4 aydan 1 yıla, Muharrem Ş. için "6136 sayılı kanuna muhalefet"ten 1 yıldan 3 yıla, S.K. ve G.K. için de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Maktule ait cep telefonunun bulunarak incelenmesini isteyen sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Mart'a erteledi.

- Olay

İzmit'te 4 Ağustos 2021'de Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki restoranda silahlı kavga çıkmış, Birol Kibar hayatını kaybetmiş, Bahadır Y, Ferdi Ferit B. ve Zekeriya Ş. yaralanmıştı.



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