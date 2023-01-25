Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda Tevrat ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan bir araçta, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen Tevrat ile özel muhafaza kutusu bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Gebze ilçesinde dün durdurulan araçta arama yapıldı.
Araçta, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen Tevrat ile özel muhafaza kutusu ele geçirildi.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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