Kocaeli'de 98 bin makaron ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 3 eve düzenlenen operasyonda, 98 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Körfez ilçesinde 3 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 77 bin boş ile 21 bin dolu makaron, 10 bin doluma hazır boş sigara kutusu, 80 kilogram kıyılmış tütün, elektrikli sigara sarma makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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