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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kentte yakalanan 8 düzensiz göçmen, güvenlik güçleri gözetiminde Adana Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'ne gönderildi.

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