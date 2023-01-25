Kocaeli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi 336 Sokak'ta, Ş.Y'nin kullandığı 41 VK 135 plakalı panelvan minibüs ile D.E. idaresindeki 34 DUS 916 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler Ş.Y. ve D.E. ile hafif ticari araçtaki H.M. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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