Dünya Gümrük Günü, Kocaeli'de törenle kutlandı

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KOCAELİ (AA) - Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Kocaeli'de tören düzenlendi.

Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, idare amirleri ve personelinin de katıldığı programda, İzmit Kültür Tepesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ocak, tüm personelin Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

Tören sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

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