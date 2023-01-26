Kocaeli'de polisten kaçan araçta ve çevresinde 25 kilo 420 gram skunk ele geçirildi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nda kovalamaca sonucu durdurulan araçta ve çevresinde yapılan aramada, 25 kilo 420 gram skunk bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesiminde "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu durdurulan araçta ve çevresindeki ormanlık alanda yapılan aramada, 25 kilo 420 gram skunk ele geçirildi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kökünü kurutana kadar devam... Kaçtılar, atlatmaya çalıştılar, arabadan alıp çalıların içine sakladılar ama kurtulamadılar. Uyuşturucu taşıyan aracı takibe alıp yakalayan arkadaşlarımız, 25 kilo 420 gram skunk ele geçirdi. Elinize sağlık, ayağınıza taş değmesin." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.