Kocaeli'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlıya adli kontrol

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 3 ofise eş zamanlı operasyon düzenledi.

İş yerlerindeki aramada 72 telefon, 50 banka kartı ile 1300 dolar ele geçirildi, bahis organizasyonunda para nakli için kullanılan 17 hesap ise donduruldu.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.



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