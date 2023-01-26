Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde refüje çarpan tır ulaşımı aksattı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, refüje çarpan tırın dorsesinin devrilmesi sonucu ulaşımda aksama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden E.M. idarisindeki 54 ABB 500 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı.

Savrulan tırından ayrılan dorse devrildi. Kaza nedeniyle İzmit Batı Gişeleri Bağlantı Yolu'nun bir şeridi trafiğe kapatıldı, İstanbul istikametinde uzun araç konvoyu oluştu.

Yaralananın olmadığı kazada, dorsenin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.