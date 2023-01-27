Karamürsel'de özel öğrencilere bere ve atkı hediye edildi

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KOCAELİ (AA) - Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğinde örülen bere ve atkılar, rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören çocuklara hediye ediliyor.

Dernek başkanı Hatice Tiryaki, yaptığı açıklamada, "Ben de Varım" adlı sosyal sorumluluk projesiyle 250 bere ve atkı örüldüğünü belirtti.

Özel çocuklar ve annelerinin desteğiyle örülen ürünlerin, Karamürsel'deki rehabilitasyon merkezlerinde tedavi gören özel çocuklara hediye edildiğini aktaran Tiryaki, "Sevgi paylaştıkça güzel." dedi.

Dernek çalışmaları hakkında da bilgi veren Tiryaki, "Çalışmalarımızı gönülden seve seve yapıyoruz. Allah'ım bütün niyetlerinizi, yardımlarınızı kabul etsin inşallah." ifadesini kullandı.



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