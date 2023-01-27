Kocaeli'de kurs merkezi aracılığıyla 123 kişiyi dolandırmakla suçlanan çift yargılanıyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde açtıkları İngilizce kurs merkezine kayıt yaptıran 123 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan karı kocanın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan haklarında 3 yıl 9 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istenen şüpheliler A.D.Ö. (54) ile kocası M.Ö'nün (54) tutuksuz yargılandığı duruşmaya katılan olmadı.

Açık yargılamaya devam edilen duruşmada, bazı müştekiler adına yazılan talimat ikmal edildi ve dosyaya koyuldu.

Duruşmada söz verilen cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, ifadeleri alınamayan müştekilerin adreslerinin araştırılması için ilgili kolluk birimlerine müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Şüpheliler Ayşe D.Ö. ile M.Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, çiftin Gölcük ilçesinde kurs yeri olarak bina kiraladıkları, ilan verdikleri, öğrenci kaydı yaptıkları, müştekiler ve çocuklarını kursa kaydettikleri anlatılıyor.

İddianamede, şüphelilerin bu kapsamda müştekilerden para tahsilatı yaptıkları, bunların bir kısmını elden makbuz karşılığı, bir kısmını da çevreden tanıştıkları kuyumcu ve esnafın post cihazlarından kredi kartı ödemesi olarak çektikleri, paraları topladıktan sonra da kurs merkezini kısa sürede kapatarak kaçtıkları ve müştekileri zarara uğrattıkları kaydediliyor.

Şüphelilerin, kurs çalışanlarını, kira bedeli ödemedikleri iş yeri sahibini, bazı alacaklıları ile İngilizce kurs ve eğitimi verecekleri yalan ve hilesiyle kandırdıkları müştekileri zarara uğrattıkları aktarılan iddianamede, şüpheli M.Ö'nün benzer şekilde Türkiye'nin muhtelif illerinde aynı şekilde dershane açarak dolandırıcılık yaptığının belirlendiğine yer veriliyor.

İddianamede, şüphelilerin, yalan ve hileli davranışlarla müştekileri aldattığı, müsnet suçu fikir ve eylem birliği içerisinde işledikleri, müşterek fail oldukları, böylece fikir ve eylem birliği içerisinde müsnet nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerinin anlaşıldığı belirtiliyor.

Şüpheli karı koca hakkında, 3 yıl 9 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası isteniyor.

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