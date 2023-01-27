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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir dönem top koşturduğu takımın başkanlık koltuğuna oturdu

AA

Bir dönem top koşturduğu takımın başkanlık koltuğuna oturdu

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 1. Amatör Lig'de mücadele eden Maşukiyespor'da bir dönem top koşturan Tevfik Talha Topçu, başkanlık koltuğuna oturduğu takımı başarıya taşımak istiyor.

Kartepe ilçesinde 71 yıl önce kurulan Maşukiyespor'da 4,5 yıl forma giyen 30 yaşındaki iş insanı Tevfik Talha Topçu, kulübün sportif faaliyetlerine bir yıl ara verilmesinin ardından harekete geçti.

Birlikte top koşturduğu arkadaşlarıyla bir araya gelen Topçu, haziran 2022'de gerçekleşen olağan genel kurulda seçilen yönetimde başkanı olarak göreve başladı.

Yönetiminde eski takım arkadaşlarının da yer aldığı Topçu, yeni dönemde takımın başarısı için çalışıyor.


- "Tüm sporcu kategorilerinde 200'ye yakın sporcumuz var"

Kulüp başkanı Tevfik Talha Topçu, takımda 4,5 yıl lisanlı futbol oynadığını, daha sonra gittiği İstanbul'da üniversite eğitimini tamamlamasının ardından Maşukiye'ye döndüğü söyledi.

Babasıyla ticaret yaptığı dönemde Maşukiyespor Kulübünde yaklaşık 3 dönem yöneticilik yaptığını aktaran Topçu, kulübün sportif faaliyetlerine bir yıl ara verildiğini kaydetti.

Topçu, daha önce futbol oynadığı arkadaşlarıyla bir araya gelerek kulübü yeniden canlandırmaya karar verdiklerini anlatarak, "Kulübümüz 1952 yılında kuruldu. Maşukiyespor Kulübü bazı konularda öncü olmuş bir kulüp. Arkadaşlarım beni başkan olarak görmek istedi. 14 Haziran 2022'deki seçim sürecinde başkan olduk." dedi.

Daha sonra kulübün eksikliklerini tamamlamak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Topçu, taraftarların da desteğini alarak sezona hazırlandıklarını aktardı.

Topçu, profesyonel sporcu yetiştiren bir kulüplerinin olduğuna işaret ederek, "Tüm sporcu kategorilerinde 200'ye yakın sporcumuz var. Kulüp tarihimizde en yüksek rakama erişmiş bulunmaktayız. Bu 5,5 aylık süreçte yaptığımız bir çalışma. Toplamda 3 yıl görevde kalmış olacağız. Bu süreçte daha fazla sporcu yetiştirmeye çalışacağız. Nasip olursa seneye kadın futbol takımı kurmayı hedefliyoruz." diye konuştu.


- "Yönetimi, sporcusu ve taraftarı bütünleştik"

Kulüp başkanı olmasında ailesinin de desteği olduğunu belirten Topçu, bölgelerinde sporseverlerden de büyük destek gördüklerini söyledi.

Topçu, sporculara devamlı destek verdiklerine değinerek, "Kapalı olan kulübümüzü tekrar açtıktan sonra yönetimi, sporcusu ve taraftarı bütünleştik. Güzel bir atmosfer oluştu, tribünler tekrar doldu. Vatandaşlarımız, çocuklarımızı kulübe göndermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Sporculara yapacakları yatırımlarla profesyonel futbol takımlarına daha çok sporcu kazandıracaklarını belirten Topçu, şunları kaydetti:

"Kocaelispor'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, dünyadaki daha büyük kulüplere neden Maşukiye'den bir sporcu çıkmasın. Kocaeli'den çıkan sporcularımız İtalya'da, Galatasaray'da top oynuyor. Bu sporcular dünyaya Türkiye'yi tanıtan sporcular, Türk Milli Takımı'nda oynayabilen sporcularımız. Türk armasını, Türkiye'yi, Türk milletini en güzel şekilde temsil edebilecek şekilde bilinçli sporcular yetiştirmeye gayret ediyoruz. Sporcularımızı isteyen önemli kulüplerimiz var. Kulüplerimize kapımız tabii ki açık. Bölgemize de sporcu yetiştiriyoruz. Profesyonelde Türkiye'de ilk lisansı bizden çıkmış çocuklarımız dağılsın. Bu konuda çabalayacağız, başarılı olacağımızı düşünüyorum."

Takımın altyapı antrenörü Serkan Topçu (39) da yöneticilik de yaptığı Maşukiyespor'da 8 yıldır hizmet verdiğini belirterek, takımın başarıları için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Kulüp başkanının genç olmasının avantaj olduğuna işaret eden Topçu, "Başkanımız genç olduğu için iyi mücadele ediyor, sporcuların başarısı için koşturuyor. Gençlere önem verdiği için her konuda bize destek çıkıyor. Başkanımız da yönetimi de genç, bu iş için kendilerini adadılar." değerlendirmesinde bulundu.

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