Kocaeli'de kovalamaca sonucu yakalanan uyuşturucu zanlısı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nda kovalamaca sonucu durdurulan araçta ve çevresinde 25 kilo 420 gram skunk ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesiminde kovalamaca sonucu durdurulan araçta ve çevresindeki ormanlık alanda 25 kilo 420 gram skunk bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü G.E'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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