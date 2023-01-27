Kocaeli'de 2022'de metruk ve deprem hasarlı 100 bina yıkıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 2022 yılında, 55 metruk ile 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören 45 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Depremi sonrası ağır ve orta hasar tespit edilenler ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımı sürüyor.

Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğünce 2022 yılında 55 metruk ile 45 deprem hasarlı bina yıkıldı.

"Afete Hazır Kocaeli" kapsamında, 2023'te yeni programlar hazırlanarak yıkım çalışmalarına devam edilecek.

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