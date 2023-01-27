Darıcalı çocuklar İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi

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KOCAELİ (AA) - Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesi iş birliğinde ilçedeki 185 yetim ve öksüz çocuk için İstanbul'a gezi düzenlendi.



Darıca Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle çocuklar, ilçeden Üsküdar sahiline hareket etti.



Darıcalı çocuklar, burada boğaz turu yaptı, Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı, Arnavutköy sahili gibi İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı buldu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın Bir Gülümsemesi Yeter Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirterek, her ay farklı bir dezavantajlı grubu projeye dahil edeceklerini kaydetti.

Çocukların gezi programından mutlu olduklarını aktaran Bıyık, "Onların yüzündeki tebessüm, bizim hizmet yapmaktaki en büyük meramımız. Onların yüzündeki tebessüm farklı programlarla devam edecek." ifadesini kullandı.

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