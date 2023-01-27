Kocaeli'nin deniz uçağı Marmara Denizi'ni de denetleyecek

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KOCAELİ (AA) - İzmit Körfezi'nde hem deniz üzeri hem de karadan oluşabilecek kirlilikleri tespit eden deniz uçağı, Marmara Denizi'nde de denetim uçuşu gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2007 yılından itibaren İzmit Körfezi'nde gerçekleştirilen kontrol ve denetim uçuşları Türkiye'ye örnek oldu.

İzmit Körfezi'nde kirliliğin önüne geçilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren belediyeye bağlı iştiraklerden İZAYDAŞ bünyesinde faaliyet gösteren deniz kontrol ve denetim uçağının denetim alanıyla ilgili değişiklik yapıldı.

Deniz uçağı, Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere deniz kirliliğiyle mücadele çerçevesinde yetkilendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) adına artık tüm Marmara'da denetim uçuşlarına devam edecek.

Bu çalışma sayesinde deniz sınırları dahilinde çevrenin korunması ve kontrolünün sağlanması, izlenmesi ve takibi ile her türlü kirliliğin tespitine yönelik denetimler yapılacak.

TÜÇA, ayrıca bu çalışmaları insansız hava araçları ve deniz tekneleriyle ile 7/24 destekleyecek.

İZAYDAŞ'a ait deniz uçağı pilot ekibi, TÜÇA denetim mühendisi Uğurhan Bilici ile çalışmaların startını verdi.

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