Güney Kore Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Lee, Kocaeli'de gazilerle buluştu:

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KOCAELİ (AA) - Güney Kore Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Woo-sung Lee, Kocaeli'de gazilerle bir araya geldi.

Başiskele ilçesinde Kore gazileri ve yakınlarıyla yemekte buluşan Lee, bu yılın, Kore Savaşı Ateşkesinin 70. yıl dönümü olması dolayısıyla anlamlı olduğunu belirtti.

Kore ile Türkiye arasındaki uzak mesafeye rağmen, Kore gazilerinin yiğit bir mücadele gösterdiğini vurgulayan Lee, "Bu mücadeleniz sayesinde bugün Kore, dünyada özgürlük, barış ve refaha katkıda bulunan global bir merkez ülke olarak yükselmeyi başarabilmiştir." dedi.

Kore ve Türkiye arasında 1957 yılında diplomatik ilişkilerin kurulduğunu aktaran Lee, 2012 yılında stratejik ortaklık kurulması ve 2013'te Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle bu dostane ve iş birlikçi ilişkilerin daha da güçlendiğini vurguladı.

Lee, "Türk askerinin asil fedakarlığını asla unutmayacağız. İki ülke arasındaki dostluğun gelecekte de uzun süre devam etmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, bundan 73 yıl önce emperyalist güçlerin Güney Kore topraklarını işgal etmesi üzerine Türkiye'nin, Birleşmiş Milletlerin çağrısıyla harekete geçtiğini belirtti.

Kore gazilerinin yaşadıklarına değinen Sağlık, "Kore halkı ve hükümetleri ahde vefayı asla bırakmayarak, dostlarını hiçbir zaman unutmamışlardır." dedi.

Türkiye genelinde 730 civarında Kore gazisinin yaşadığını aktaran Sağlık, konuk başkonsolos Lee'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Sağlık, Başkonsolos Lee'ye günün anısına plaket takdim etti.

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