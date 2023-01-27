Kocaeli'de 1 milyon makaron ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Dilovası ilçesinde durdurulan araçta ve bir evde yapılan aramada, 900 bin boş makaron, 100 bin dolu makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün, 31 paket halinde 1 kilogram ambalajlı tütün, hava kompresörü ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.

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