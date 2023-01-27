Kocaeli'de "Kaz Bayramı" kutlandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Eseler Mahallesi'nde geçmişi 200 yıl öncesine dayanan "Kaz Bayramı" geleneği, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinlerinin işbirliğiyle "Kaz Bayramı" etkinliğinin ikincisi düzenlendi.

Kocaeli'nin yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtılması, gastronomi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla organize edilen "Kaz Bayramı" kapsamında Eseler Mahallesi meydanında etkinlikler gerçekleştirildi, yöresel türküler seslendirildi.

Ayrıca "mani" ve "asker payı ayırma" gelenekleri katılımcılara gösterildi.

Mahalleye gelen ziyaretçilere kaz eti, pilav, üzümlü börek ve hoşaf ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmasında, örf ve adetlerin milletlerin parmak izi olduğunu belirterek, "Örf ve adetlerimizi kaybetmemek gerekir. Milletiniz, illellebet ayakta kalsın, devletiniz daim olsun istiyorsanız, parmak izlerini kaybetmeyeceksiniz. Nesilden nesile devam ettireceksiniz. Bence burada gerçekleştirilen faaliyetin en önemli yönü de bu." ifadelerini kullandı.

Gelenekleri yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükakın, "Farklılıklarımızla birlikte biz hep birlikte Türkiye'yiz. En güzel yanı da o." dedi.

Büyükakın, Kent Konseyinin bu geleneğin yaşatılmasında emek verdiğini dile getirdi.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ise bu tür etkinliklerin kardeşliğin, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günler olduğunu ifade etti. Korkmaz, yüzyıllardır kutlanan bu geleneğin, dini ve milli bayramlardan sonra en yoğun şekilde kutlanan bir kültürel öğe olduğunu kaydetti.

Korkmaz, kent hafızasını, kültürünü koruyup güçlendirmek istediklerini dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarının bu yönde yaptığı projelere verdikleri hibe desteğinin 3 katına çıkacağını aktardı.

- 200 yıl boyunca geleneğin bugüne ulaşması sağlandı

Her yıl ocak ayında kutlanan Kaz Bayramı'ndan 2 gün önce toplu halde kesilen kazların tüyleri ve içi temizleniyor, bir gece dinlenmeye bırakılan etlerin donan yağı alınıyor.

Bir gün süreyle suya yatırılan etler, bayram sabahı sudan çıkarılarak şişlere diziliyor, tavalarının içerisine bir miktar su konularak fırına sürülüyor.

Savaş yıllarında dahi geleneği yaşatmaya özen gösteren bölge halkı, 200 yıl boyunca bu geleneğin bugüne ulaşması sağladı.

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