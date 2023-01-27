Kocaeli'de yalnız yaşayan anestezi teknikeri evinde ölü bulundu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yalnız yaşayan anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde görevli anestezi teknikeri M.F'den (26) haber alamayan yakınları, durumu komşularına bildirdi.

Şehitler Mahallesi'ndeki komşuları da M.F'ye ulaşamayınca polis ve sağlık ekibine haber verildi. Eve giren ekipler, M.F'yi yatak odasındaki yatağında hareketsiz halde buldu.

Yaşamını yitirdiği belirlenen M.F'nin cenazesi, morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.