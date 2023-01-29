Kocaeli'de apartmanın 12. katında çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan 16 katlı apartmanın 12. katındaki Esin A'ya ait dairede, kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden alevlerin çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında dairenin bazı kısımları kullanılamaz hale geldi.

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