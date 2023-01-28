Kocaeli'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisine adli kontrol

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ve İzmit ilçelerinde iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Körfez'deki bir iş yerinden 500 lira ile motosiklet, İzmit ilçesi Bağdat Caddesi'ndeki restorandan kasa ve sadaka kutusundaki bozuk paraları çaldığı gerekçesiyle 28 Ocak'ta gözaltına alınan B.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
İş yerlerine ait kameraların incelenmesinin ardından polis ekiplerince yakalanan zanlının, kayıtlarda, hırsızlık gerçekleştirdiği iş yerinde açık alana tuvaletini yaptığı belirlenmişti.