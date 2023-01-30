Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, muhtarlar ve kurumların temsilcileriyle buluştu

KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, muhtarlar ve bazı kurumların temsilcileriyle bir araya geldi.
İlçedeki bir otelde düzenlenen programda, yatırımlar hakkında istişarede bulunan Kocaman, yağışların gecikmesinin yaz mevsimini de geciktirdiğini söyledi.
Kocaman, ilçenin hızla büyüyüp geliştiğine değinerek, "Kurumlarımızla her zamankinden daha fazla çalışacağız. Hoşgörü, anlayış, sabır ve emekle bu yolları aşacağız. Hepimizin hayallerindeki Kartepe’ye beraber kavuşacağız," ifadesini kullandı.
Toplantıya, belediye başkan yardımcıları, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, muhtarlar, birim müdürleri, SEDAŞ, İZGAZ, İSU ve Türk Telekom temsilcileri katıldı.