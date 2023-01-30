Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

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KOCAELİ (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kocaeli'de esnaf ve sanayicileri ziyaret etti.

Darıca ilçesi Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen İnce, esnaf ziyaretinin ardından Gebze ilçesine geçti.



Burada bir kafeteryada basın açıklaması yapan İnce, iktidarı ve CHP’yi eleştirerek, "(CHP'de) 'Devrim kanunlarını kaldıracağız, Türklüğü yok edeceğiz' diyenler var. En son Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya 'faşist' diyen CHP milletvekili var. Sonra utanmadan twitini siliyor. Düşünebiliyor musunuz, kıyamet alameti bunlar." dedi.

İnce, bir gazetecinin cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna, "Aday olacağız, evet. Memleket Partisinin üyelerinin önüne yakında sandık koyacağız. Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirleyecek. Ben de aday adaylarından biri olacağım." yanıtını verdi.

Zafer Partisi ile ittifak ihtimaline dair soruyu, "Görüşüyoruz. Henüz netleşmiş bir şey yok." şeklinde cevaplayan İnce, Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metnine ilişkin, "Henüz okumadım. Cumhurbaşkanı partili olmamalıdır. Seçilirsem, Memleket Partisinden istifa edeceğim. Partili cumhurbaşkanı olmaz, doğru değil ama parti başkanının emrinde cumhurbaşkanı da olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İnce, Yalova Milletvekili Özcan Özel'in, Gebze'nin il olması için yarın kanun teklifi vereceğini aktardı.

Seçim güvenliğine ilişkin altılı masaya yaptıkları çağrıya olumlu yanıt alamadıklarını da aktaran İnce, söz konusu partilerin 2018'deki seçimlerde bazı illerde sandık gözlemcisi bulundurmadığını savundu.

Konuşmasının ardından Gebze'de pazarcı esnafıyla görüşen İnce, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde ziyaretlerde bulundu. Daha sonra İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan İnce, gençlerle fotoğraf çektirdi.









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