Kocaeli'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bade S. idaresindeki 34 BDE 98 plakalı otomobil, Barış Mahallesi Barış Caddesi'nde, Ahmet T. (26) yönetimindeki 34 BS 7360 motosiklet ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralı motosiklet sürücüsünü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ahmet T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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