Kocaeli'de arkadaşının evine giden kişinin şüpheli ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanık beraat etti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin misafirliğe gittiği evde ölü bulunmasına ilişkin yargılanan 1'i tutuklu 2 sanık hakkında beraat kararı verildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, maktul Olcay E'nin müşteki yakınları Volkan, İhsan, Gülhan ve Gökçe E, tutuklu sanık Fatih T. ve tutuksuz yargılanan eşi Ş.T. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen tanık E.B, sanık Ş.T'nin öz kızı, maktulün ise yeğeni olduğunu belirterek, olay anına tanıklık etmediğini ancak maktulün 10-15 gün önce eşi, annesi ve çocuğuyla misafirliğe geldiğini anlattı.

Ailevi sorun yaşadığını düşündüğü yeğeninin kendine zarar vereceğini söylediğini, nedenini sorduğunda ise "O bende kalsın" cevabı aldığını öne süren E.B, kız kardeşinin ise bu konuda bir şey söylemediğini aktardı.

Servis şoförü tanık T.G. ise olay günü evinden eğlence sesleri gelen komşusu Fatih T'ye, birlikte yaşadığı Y.Ü. ile gittiğini, ev sahiplerinin dışında Olcay E. ve adının Emre olduğunu sonradan öğrendiği kişiyle burada alkol aldıklarını ifade etti.

T.G. eğlendikleri anları sosyal medyasından cep telefonuyla canlı yayınladığına değinerek, Olcay'ın Ş.T'ye yönelik herhangi bir cinsel eylemde bulunduğunu görmediğini söyledi.

Polise verdiği ifadelerin aksi beyanda olduğu hatırlatılan tanık, mahkeme salonundaki beyanının doğru olduğunu dile getirdi.

- Define için kan akıtılması iddiası

Maktulün halasının oğlu tanık T.V. ise olaydan 6 ay kadar önce kendisi ve eşinin, Emre Ş. ve eşiyle define arama konusunda toplantı yapmak için Fatih T. ve Ş.T'nin evinde buluştuklarını öne sürdü.

Define olduğu iddia edilen yere gittiklerinde mezar ve yakınında kedi bulduklarını ve aniden mezar üzerinden atlayan Emre Ş'nin kendi boğazını sıkmaya çalıştığını ileri süren T.V, sakinleştirdikleri Emre Ş'nin, "Bu define için kan akıtılması gerekiyor" dediğini aktararak, cinayetin bu yüzden işlenmiş olabileceğini savundu.

Müşteki anne Gülhan E, ağabeyinin kızını kurtarmak için yalan beyanda bulunduğunu iddia ederek, "Oğlum canını çok sever. İntihar edeceğine dair bir şey söylemedi. Şikayetçiyim, sanıkların cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Müşteki avukatı Nurcan Özlen "intihar" kurgusu yaratılmak istendiğine dikkati çekerek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Özlen ayrıca olay yerinde iki boş kovan bulunmasına rağmen mermi çekirdeklerine ulaşılamadığını anımsattı.

Diğer müştekiler de şikayetçi olduklarını ve sanıkların cezalandırılmasını istediklerini beyan etti.

- Savcı ceza istedi, mahkeme beraat verdi

Esas hakkındaki mütalaasını sunan iddia makamı, sanık Fatih T. için "kasten öldürme" suçundan müebbet, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, diğer sanığın ise beraatini istedi.

Sanık Fatih T, iddiaları kabul etmediğini, yattığı sırada silah sesine uyandığını, maktulü kucaklayarak hastaneye yetiştirmek istediğini öne sürdü.

Sanık avukatı Osman Anıl Acurman, maktulün iki elinde atış artığına rastlanmasının silah kullandığına delil olduğunu vurgulayarak, müvekkilinin elindeki atış artığının ise o akşam mahalledeki düğünde havaya ateş etmesinden kaynaklandığını iddia etti.

Dosyada şüpheli hususların bulunduğunu savunan avukat, tutuklama tedbirinin sonlandırılmasını ve müvekkilin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların "kasten öldürme" suçundan beraatine, Fatih T'nin "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan hükmüne, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak ise tahliyesine karar verdi.

Duruşma sonrası maktul Olcay E'nin annesi Gülhan E. sinir krizi geçirdi.

Gazetecilere açıklama yapan maktulün ağabeyi Volkan E, kararın yanlış olduğunu düşündüklerini, müebbet beklerken beraat kararına şaşırdıklarını dile getirerek, dosyayı temyize götüreceklerini kaydetti.

- Olay

İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 11 Temmuz 2021 tarihinde arkadaşının evine giden Olcay E, başından silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Otopsi raporunda şüpheli şekilde öldüğüne yer verilen Olcay E, gece evine gittiği Fatih T. ve Şenay T. gözaltına alınmış, Şenay T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Fatih T. ise tutuklanmıştı.



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