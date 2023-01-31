Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu:

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

KOCAELİ (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kocaeli'nin Derince, Körfez, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Derince ilçesindeki bir kafede muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan İnce, burada yaptığı konuşmada, hükümetin yanlış politikalarını eleştirdiğini doğrularını ise desteklediğini belirtti.

İnce, "altılı masa" bileşeni partilerin bazı üyelerinin Türklük ve Atatürk konularında yaptıkları açıklamaları eleştirerek, "Vallahi ben bu iktidardan kurtulmak istiyorum. Doğru ama FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam. Bunu da istemiyorum. Onun için tek başımıza hareket ediyoruz. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Tüpraş'ın sunduğu ek zam oranını kabul etmeyerek iş yavaşlatma eylemi yapan işçileri ziyaret eden İnce, desteklerini dile getirdi.

Daha sonra Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşmasında katılan İnce, Millet İttifakı'nın iktidar değişikliğini gerçekleştiremeyeceğini savundu.

İnce, ittifakın dün açıkladığı mutabakat metnine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Tartışmalı konular masaya yatırılmamış, halının altına süpürülmüş. Yani mesela İstanbul Sözleşmesi'ni bile yazamamışlar. Yani kadınları koruyacak mıyız şiddetten, ailede ya da sokakta yazılmamış. Eğitimleri tarikatlara bırakacak mıyız, yazılmamış. Nasıl çözeceksin? Hele seçimi kazanalım sonra bakarız. Bu mantık doğru değil."

Derince, Körfez ve Gölcük ilçelerinde ziyaretler gerçekleştiren İnce, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

İnce, Başiskele ilçesi Kullar mevkisinde taşıyıcılar kooperatifi üyeleriyle buluşmasının ardından kentteki programlarını tamamladı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.