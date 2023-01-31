Kocaeli'de market deposunda çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Erenler Mahallesi Deve Bağırtan Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında bir markete ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında deponun bir bölümünde hasar oluştu.

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