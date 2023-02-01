Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda seyreden C.Ç. idaresindeki 34 KM 2258 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.K'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan M.K, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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