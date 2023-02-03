Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgiler bulunan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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